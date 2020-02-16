مدريد تتهم طيور الببغاء بتهديد الصحة العامة وتحكم عليها بالاعدام

2020/02/16 | 02:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت العاصمة الإسبانية مدريد التخطيط لإعدام آلاف الببغاوات التي يقول مجلس المدينة إنها تحدث جلبة للسكان وتهدد الصحة العامة.وقال مسؤولون بالإدارة المحلية، إنه تقرر إعدام أكثر من 11 ألف طائر، وهو عدد يمثل حوالي 90 في المئة من إجمالي الببغاوات بالعاصمة الإسبانية.ويذكر أن أعداد هذه الطيور زاد بمقدار الثلث خلال السنوات الثلاث الماضية […]

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