وليام العوطة - اللاسلطوية (الأناركية)

2020/02/16 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وليام_العوطة اللا-سلطوية (الأناركية)(مدخل موسوعة ستانفورد للفلسفة) Fiala, Andrew,Edward N.Zalta (ed.), "Anarchism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy -Spring 2018 Editionترجمة: وليام العوطة اللاسلطوية نظرية سياسية تشكك في مبررات السلطان power و السلطة authority .و بالأخص السلطان السياسي.تُبرَّر اللاسلطوية بمطالبات اخلاقية حول اهمية الحرية الفردية.ويقدّم الأناركيون، أيضًأ، ......

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