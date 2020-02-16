مصطفى ملائكة ينضم لقائمة «الحراس الهدافين» في الدوري السعودي

2020/02/16 | 02:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى ملائكة حارس مرمى فريق الفيصلي ينضم لقائمة «الحراس الهدافين» في الدوري السعودي

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