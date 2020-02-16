2020/02/16 | 03:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مد جسر بحري بين روسيا وسوريا المستقلة / في خطوة لتعزيز التبادل التجاري بين موسكو ودمشق، بدأ الطرفان بمد خط بحري يصل الموانئ السورية بالروسية.وللوقوف على تفاصيل هذا المشروع أجرت وكالة “سبوتنيك” الروسية لقاء مع رجل الأعمال السوري خالد وانلي وهو مدير شركة “روس لاين” القائمة على تنفيذ المشروع إذ قال: “المشروع يهدف لتنمية […]

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