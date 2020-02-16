2020/02/16 | 03:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيم كارداشيان تعلن الحرب على شقيقتها المستقلة /كشفت نجمة “مواكبة كارديشيانز” كيم كارداشيان في تعليق صوتي ببرنامج محامية الطلاق الأمريكية المعروفة لورا واسر (All’s Fair with Laura Wasser)، أن سلوك أختها الكبرى كورتني يزداد سوءا في الموسم الجديد من البرنامج.ويبدو أن كيم (الشقيقة الوسطى لعشيرة كارداشيان)، 39 عاما، قد لاحظت شيئا في سلوك أختها […]

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