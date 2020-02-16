شاهد : إيفانكا ترامب بالحجاب في أبوظبي

2020/02/16 | 04:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيفانكا ترامب بالحجاب في أبوظبي المستقلة / وصلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الإمارات العربية المتحدة، السبت، حيث التقت هناك مع عدد من سيدات الأعمال.وقامت إيفانكا ترامب بعمل زيارة إلى إمارة أبوظبي، وذلك قبيل انطلاق المنتدى العالمي للمرأة، الذي يستمر لمدة يومين في دبي، إذ ستلقي خطابها الرئيسي يوم الأحد، بحسب […]

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