2020/02/16 | 04:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تكشف مضمون رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني المستقلة /قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن السعودية أرسلت رسالة إلى طهران بعد مقتل القائد العسكري الإيراني.وأوضح ظريف أن إيران ردت على تلك الرسالة إلا أن السعودية لم ترد بعد ذلك.وأكد ظريف، في تصريحات اليوم السبت على هامش منتدى […]

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