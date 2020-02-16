2020/02/16 | 04:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة صينية: إخفاء الإصابة بكورونا عقوبته الإعدام المستقلة / أصدرت محكمة صينية السبت، قرارا يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” عمدا، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.وحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، فإن “إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى الجريمة”.وذكرت صحيفة “بكين ديلي” […]

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