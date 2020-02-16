2020/02/16 | 04:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليدي غاغا تخطب نفسها المستقلة /في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد الحب “الفالنتين” عبر ليلة خاصة ومميزة مفعمة بالحب والمشاعر، قررت النجمة الأمريكية ليدي غاغا إيصال رسالة لجمهورها ضد عيد الحب.وفي التفاصيل فإن غاغا تحدت الموروثات الثقافية التي تشير لتأصل فكرة أنه ممنوع على النساء أن يخطبن الرجال، لما فيها من تمييز مباشر […]

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