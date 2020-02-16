2020/02/16 | 04:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علامات نقص المياه في الجسم المستقلة / تحدثت هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور” عن العلامات التي من خلالها يمكن تحديد نقص الماء في الجسم.وكتبت على موقعها إن الماء ضروري كمذيب وناقل، لأنه يوفر نقل المواد الغذائية والمنتجات الأيضية.كما يلعب دورا في تنظيم درجة حرارة الجسم.تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة […]

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