2020/02/16 | 04:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميركا تخطط لإعداد 150 مليون لقاح ضد كورونا المستقلة / أعلن رئيس المجلس الوطني للتجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، السبت، أنه يتوقع من خمس شركات صيدلانية أمريكية كبيرة إعداد 150 مليون جرعة من لقاح الفيروس التاجي COVID-19 بحلول تشرين الثاني.ووفقا لنافارو، تشارك شركات الأدوية الآن في مشروع، مماثل في الحجم لإنتاج أسلحة نووية.[…]

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