سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

2020/02/16 | 04:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري أمريكي بسقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق....

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