2020/02/16 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقطت عدة صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الأحد، حسبما أفاد مصدر عسكري أميركي وكالة فرانس برس.

وكانت مصادر للحرة، أفادت بقصف استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت المصادر أن السفارة الأميركية الواقعة داخل المنطقة الخضراء أطلقت صافرات الإنذار جراء القصف.

وتبع القصف تحليق طائرات في سماء المنطقة، حسب الوكالة.

ولم يتضح إلى الآن مصدر القصف، كما لم يرد بيان رسمي بشأن أي أضرار قد يكون تسبب بها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو قال إنها للحظات القصف ودوي صافرات الإنذار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).