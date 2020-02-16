2020/02/16 | 04:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران المستقلة / قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إن الدول التي فقدت مواطنيها في الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، قد ترفع دعوى قضائية ضد إيران.وأشار بريستايكو، في حديث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن أوكرانيا تتوقع، أن تقوم إيران بإجراءات سريعة نسبيا، وقال: “لا نخطط للانتظار طويلا.نحن […]

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