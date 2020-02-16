تفجيرات تهز بغداد.. صافرات إنذار في السفارة الأمريكية ودخان شرقي العاصمة

2020/02/16 | 05:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستهدفت صواريخ، السفارة الأمريكية في بغداد، في هجوم جديد لم تتضح تفاصيله بشكل كامل.

دوت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية بعد عدة تفجيرات قبل أن تشهد سماء بغداد تحليقًا مكثفًا للطائرات المروحية

وقال ضابط في الشرطة لـ"الترا عراق"، فجر الأحد 16 شباط/فبراير، إن "عدة صواريخ سقطت قرب مبنى السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء".

وأضاف الضابط، أن "السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار"، موضحًا أن "سماء العاصمة شهدت بعد ذلك تحليقًا مكثفًا للطائرات المروحية".

من جانبهم، قال شهود عيان إن أعمدة دخان تصاعدت من موقع شرقي العاصمة، عقب سماع دوي انفجارات، وسط أنباء عن استهداف مقر للحشد الشعبي.

تحدث شهود عيان عن دوي انفجار وأعمدة دخان في موقع شرقي العاصمة بغداد بالتزامن مع قصف السفارة

ولم تصدر أي جهة رسمية أي توضيح حول التفجيرات التي دوت في العاصمة، فيما لم يتسن لفريق التحرير الوصول إلى معلومات حول ما إذا كانت الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا.

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