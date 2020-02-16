علاوي يكمل اختيار الوزراء: بانتظار جلسة التصويت

2020/02/16 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأكمل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اختيار كابينته الوزارية المتكونة من ٢٢ وزيراً، بينهم ٥ وزيرات، فيما أشار النواب إلى احتمالية انعقاد جلسة عاجلة للتصويت على الحكومة في البرلمان.واعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الاقتراب من تحقيق «انجاز تاريخي» عبر كابينة وزارية مستقلة.وقال علاوي بحسب التلفزيون الرسمي، «اقتربنا من تحقيق انجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة من الكفوئين».وأضاف «نأمل استجابة اعضاء البرلمان للكابينة المقدمة والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب».وكشف رئيسُ كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، عن تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اجتمع بنحو 100 شخصية مستقلة وأكاديمية كمرشحين للوزارات».وأضاف أن «علاوي سمى 22 وزيرا لغاية الآن وامتنع عن إرسال أي اسم منهم إلى الكتل السياسية أو تسريبها إلى الإعلام من أجل عدم تسقيطها مسبقا».وأوضح أن «حكومة علاوي جاهزة للتصويت في اي موعد يحدد البرلمان وان الكتل السياسية مستعدة لدعمه من اجل الشروع بالمشروع الاصلاحي».بدوره، صرح النائب في البرلمان عبود العيساوي بأن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي استكمل تسمية الشخصيات التي سيسند إليها الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة خلال الايام القليلة المقبلة.وقال العيساوي إن عملية التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد تـوفـيـق عــلاوي اقتربت وسيجري الإعلان عن الحكومة “خــلال الأيام المـقـبـلـة”.وأضاف أن “عـلاوي استكمل تسمية الشخصيات التي ستتسلم المناصب الــوزاريــة ووضــع الـخـطـوط والـنـقـاط النهائية للبرنامج الحكومي والخطة الإصـلاحـيـة الـعـاجـلـة بما يـتـوافـق مع مـطـالـبـات الاحتجاجات الـشـعـبـيـة”.وذكر العيساوي أن “لقاء النواب ورئيس الـوزراء المكلف، أفضى الـى حـصـول تـوافـق سياسي برلماني لتمرير منح الثقة للحكومة الجديدة، وبـدايـة طـريـق أفـضـل لـلـبـلاد”.وأوضح أن البرلمان العراقي “يـســانــد خـطـوات الحكومة المـقـبـلـة لتنفيذ مطالب التظاهرات وتحقيق الإصلاحات”.ودخلت مهلة تشكيل الحكومة الجديدة يومها الخامس عشر من أصل 30 يوما حسب الدستور العراقي ويتوجب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إعلان التشكيلة الوزارية في غضون الأيام المقبلة.إلى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف الوطنية في البرلمان يحيى أحمد، أنه خلال الأسبوع الجاري سيقوم رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوى، بتقديم تشكيلته الحكومية لمجلس النواب، مؤكداً أنه فى حال تم إشراك جميع مكونات الشعب العراقى فى الحكومة فستمرر وتنال ثقة البرلمان العراقى.ورجح البرلمانى إمكانية قيام علاوى بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة وتمريرها داخل البرلمان حال كونها من شخصيات خالية من الفساد والشبهات الأخرى، لافتا إلى أن العراق في وضع صعب حيث لم يقر المجلس الموازنة حتى الآن وعدد من الملفات الأخرى التي تحتاج لحسم سريع.وكشف برلمانيون عراقيون عن تلقيهم دعوات لحضور جلسة برلمانية، اليوم الأحد، حيث سيعلن فيها محمد علاوى عن تشكيلته الوزارية، في تشكيلته للحكومة العراقية، بعد أن يطلع عليها رئيس جمهورية العراق برهم صالح.يذكر أن الرئيس برهم صالح كلف في الأول من فبراير الجاري محمد علاوى، الذى شغل سابقاً منصب وزير الاتصالات، برئاسة الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة عبد المهدى التي تقدمت باستقالتها أواخر نوفمبر الماضى.وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدى، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول الماضى، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.ويُصر المتظاهرون العراقيون على رحيل ومحاسبة كل النخب السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

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