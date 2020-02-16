محافظ ميسان يطلق الحملة الوطنية الكبرى للنظافة وتزيين الاماكن العامة

2020/02/16 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان / حيدر السعدبرعاية محافظ ميسان علي دواي لازم وبمشاركة عدد كبير من ابناء المحافظة والدوائر الحكومية انطلقت في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان فعاليات الحملة الوطنية الكبرى بعنوان « ميسان..نهضة وأمل « للنظافة وتزيين الأماكن العامة.والتي شملت جسور شمال مدينة العمارة (الزهور، اليوغسلافي، المعلق)».وقال مدير بلدية العمارة نورس عبد الرضا ان «الحملة تضمنت في مراحلها الاولى فعاليات ( رفع النفايات و صيانة شبكات الأنارة وغسل المحجرات والأرصفة وصبغ التشوهات وتزيين الجسور بالأعلام العراقية اضافةً ال فتح الأنسدادات في شبكات الأمطار ) وبمساهمة الكوادر الفنية والخدمية والجهد الآلي للمديرية» .وأضاف عبد الرضا « أن الحملة ستستمر للايام القادمة لتشمل مناطق واسعة من مركز مدينة العمارة وبجهود استثنائية .مؤكداً على «تواصل حملات التنظيف اليومية التي تقوم بها الكوادر الخدمية لمديرية بلدية العمارة .

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