شاهد : يوسف الخال يحلق شعره أمام الكاميرا

2020/02/16 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف الخال يحلق شعره أمام الكاميرا المستقلة / صدم الممثل اللبناني يوسف الخال جمهوره، بنشره فيديو على حسابه الخاص على تويتر يظهر فيه وهو يحلق شعره بنفسه أمام الكاميرا.الجرأة..قمّة الحرّية 🤯 pic.twitter.com/dRs45Y7ZBL — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) February 15, 2020 وأزال يوسف الخال شعره بشكل كامل من خلال ماكينة المخصصة للحلاقة، وعلّق على […]

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