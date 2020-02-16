2020/02/16 | 07:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لداعش في العراق وسوريا يوم الاحد باستهداف قاعدة تعود للتحالف في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث في بيان انه "يؤكد التحالف، سقوط يوم 16 شباط/فبراير في تمام الساعة 3.24 (بتوقيت العراق) صاروخ ليس كبيرا على القاعدة التي يوجد بها قوات التحالف في العراق، في المنطقة الدولية، دون وقوع خسائر بشرية، والتحقيق مستمر"، بالحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يعلن استهداف مقر له بالمنطقة الخضراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يعلن استهداف مقر له بالمنطقة الخضراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).