ليفربول أول المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

2020/02/16 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول الإنجليزي أول فريق يحجز مكانه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021

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