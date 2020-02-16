2020/02/16 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احذر تناول هذا الطعام فور الاستيقاظ المستقلة /نصحت مجلة “فرويندين” الألمانية بعدم تناول الموز على معدة خاوية لما قد يسببه من أضرار صحية بالجسم، وأوضحت المجلة الألمانية أن الموز لا يعد الوجبة المناسبة للإفطار على معدة خاوية، على الرغم من التوصيات الغذائية بتناول ثلاث ثمرات منه يوميا على الأقل بسبب احتوائه على كميات كبيرة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احذر تناول هذا الطعام فور الاستيقاظ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احذر تناول هذا الطعام فور الاستيقاظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).