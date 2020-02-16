اصابات بين صفوف المحتجين بحالات طعن وحرق لخيام الاعتصام وسط بغداد

2020/02/16 | 07:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسعفون وشهود عيان يوم الاحد ان العشرات من المحتجين اصيبوا بحروق واختناق اضافة الى حالات طعن باسلحة بيضاء قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد عندما تقدمت القوات الامنية صوبهم وتسببت باندلاع النيران في خيام الاعتصام.

وقال المسعفون والشهود ان مالايقل عن 23 محتجا اصيبوا بحالات اختناق شديدة بالقرب من ساحة الخلاني خلال اطلاق للقنابل الغازية لقوات مكافحة الشغب اثناء التقدم تجاه خيام العتصام بمحيط ساحة التحرير.

وتقدمت قوات مكافحة الشغب منتصف ليل السبت - الأحد صوب ساحة التحرير، معقل المتظاهرين في بغداد، ما تسبب باحتراق خيام للمعتصمين.

وقال مسعفون ان قرابة 16 متظاهرا اصيبوا بحرق ثلاثة خيام قرب ساحة الخلاني بينما تعرض ثلاثة متظاهرين للطعن بالاسلحة البيضاء في محيط ساحة التحرير من قبل مجهولين.

من جهتهم قال محتجون انهم تمكنوا من اخماد الحرائق التي اندلعت بخيامهم، واجبار القوات المتقدمة على التراجع.

وكان مراسل شفق نيوز قد افاد في وقت سابق من اليوم بأن قوات الشغب بدأت بالتقدم من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن قنابل الغاز تسببت باندلاع النيران في عدد من خيام المعتصمين في ساحة التحرير.

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