مستثمر: المستثمرون العراقيون يمتلكون ٧٠٪ من الصناعات الاردنية المخصصة للسوق العراقي

2020/02/16 | 08:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيخ المستثمرين العراقيين ماجد الساعدي، اليوم السبت 15 شباط 2020، وجود 33 الف رجل اعمال ومستثمر عراقي في الاردن، مبينا انهم” يمتلكون 70% من الصناعات الاردنية المخصصة للسوق العراقي”، […]

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