انتحار مقدمة البرامج البريطانية (كارولين فلاك) داخل منزلها بلندن

2020/02/16 | 08:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة مقدمة البرامج ”كارولين فلاك“، المضيفة السابقة للنسخة البريطانية من برنامج المواعدة Love Island، وفاة ابنتها عن عمر ناهز 40 عامًا.وعُثر على فلاك، التي عملت بالتلفزيون البريطاني منذ عام […]

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