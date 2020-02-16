2020/02/16 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفَ محافظُ نينوى نجمُ الجبوري، الاحد، عن الشروعِ ببناء اكبر مدينة سياحية في ناحية القوش ، في حين اعلنت دائرة صحة نينوى، افتتاح مستشفى الطب الذري في قضاء الحمدانية.





وقال الجبوري في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان ”الشركات الاستثمارية في محافظة نينوى شرعت باعمار اكبر مدينة سياحية في ناحية القوش 40كم شمال الموصل".

واضاف الجبوري، ان”الشركات الاستثمارية باشرت اعمالها بعد الاتفاق مع المستثمرين لبناء مدينة سياحية تضم منتجعات ذات طراز اوروبي ولاول مرة في محافظة نينوى، فضلا عن مولات بالاضافة الى بناء اكبر مدينة العاب، وحددت مدة بناء هذة المدينة السياحية بمدة لاتقل عن عام كامل “.





في غضون ذلك، اعلنت مديرية اوقاف محافظة نينوى، الشروع باعمار مرقد وجامع “سيد الخضر” على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل بعد تفجيره من قبل التنظيم الارهابي.





وذكر مدير اوقاف نينوى كنعان ابو بكر، ان”شركتي الدعم والعطاء شرعت باعمار مرقد وجامع سيد الخضر في مدينة الموصل بعد الانتهاء من حملة رفع الانقاض “.



واوضح، ان”مبالغ اعمار المرقد ستكون من المبالغ المخصصة لاعمار محافظة نينوى، وان مدة الانجاز تسعة اشهر”.





الى ذلك، اعلنت دائرة صحة نينوى، افتتاح مستشفى الطب الذري في قضاء الحمدانية.

وقال مدير الصحة فلاح الطائي، لـ"الصباح" ، ان " الملاكات الهندسية في صحة نينوى، افتتحت مستشفى الطب الذري الذي يضم 40 سريرا ، يختص بالاورام في قضاء الحمدانية 40كم شرق الموصل".





وتابع الطائي، ان " المستشفى جهز باحدث الاجهزة الطبية واجهزة الرنين والمفراس، فضلا عن تجهيزه بملاكات طبية متخصصة بهذا المجال ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بناء أكبر مدينة سياحية في منطقة القوش) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بناء أكبر مدينة سياحية في منطقة القوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).