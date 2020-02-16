2020/02/16 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجاء الجداوي: هذه الفنانة كانت السبب بطلاق أمي المستقلة /كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لأول مرة أن خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا كانت السبب في انفصال والديها منذ أن كان عمرها 3 سنوات.وبحسب مجلة “جولولي”، قالت رجاء خلال ندوتها التكريمية ضمن فعاليات مهرجان أسوان للمرأة، إن سبب انفصال والدها يعود إلى دخول تحية كاريوكا […]

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