2020/02/16 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أسماء أعضاء لجنة تنفيذ صفقة القرن المستقلة /كشفت قناة عبرية الليلة النقاب عن هوية أعضاء اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية حول تنفيذ بنود صفقة القرن وعلى رأسها ضم المستوطنات في الضفة الغربية.وذكرت قناة “كان -11” العبرية أن البيت الأبيض اختار أعضاء اللجنة الأمريكية – الإسرائيلية التي ستبحث في مسألة بسط “سيادة الاحتلال” على المستوطنات في […]

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