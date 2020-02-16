المسدسات الكاتمة للصوت تكتيك أنصار الصدر لتخويف المحتجين

2020/02/16 | 08:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكفان في العراق تحمل صورة الصدر بغداد – اختار أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تكتيكا جديدا لفض الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع أكتوبر من العام الماضي، عقب تمرّدها على رغبة […]

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