2020/02/16 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وليام_العوطة ترجمة عن الفرنسية : وليام العوطةكورنيليوس كاستورياديس: فيلسوف، محللّ نفسي وأحد الوجوه الفكرية الفرنسية اللامعة.
يونانيّ الأصل، وصل الى باريس 1945 وأسّس مجلة "اشتراكية أو بربرية".
نشر مع إدغار موران و كلود لفور "أيار 68، الصدع".
في نهاية السبعينات من القرن الماضي، انضم الى مجلة "الحر".
إلى جانب مؤلفه الرئيسي "المؤسسة الخيالية للمجتمع" (1975)، وضع كاستورياديس مجموعة من المؤلفات الأساسية تم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وليام العوطة - كورنيليوس كاستورياديس - مقتطف من -الردّ على ريتشارد رورتي-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يونانيّ الأصل، وصل الى باريس 1945 وأسّس مجلة "اشتراكية أو بربرية".
نشر مع إدغار موران و كلود لفور "أيار 68، الصدع".
في نهاية السبعينات من القرن الماضي، انضم الى مجلة "الحر".
إلى جانب مؤلفه الرئيسي "المؤسسة الخيالية للمجتمع" (1975)، وضع كاستورياديس مجموعة من المؤلفات الأساسية تم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وليام العوطة - كورنيليوس كاستورياديس - مقتطف من -الردّ على ريتشارد رورتي-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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