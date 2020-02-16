وليام العوطة - كورنيليوس كاستورياديس - مقتطف من -الردّ على ريتشارد رورتي

2020/02/16 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وليام_العوطة ترجمة عن الفرنسية : وليام العوطةكورنيليوس كاستورياديس: فيلسوف، محللّ نفسي وأحد الوجوه الفكرية الفرنسية اللامعة.يونانيّ الأصل، وصل الى باريس 1945 وأسّس مجلة "اشتراكية أو بربرية".نشر مع إدغار موران و كلود لفور "أيار 68، الصدع".في نهاية السبعينات من القرن الماضي، انضم الى مجلة "الحر".إلى جانب مؤلفه الرئيسي "المؤسسة الخيالية للمجتمع" (1975)، وضع كاستورياديس مجموعة من المؤلفات الأساسية تم......

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