طلال الربيعي - العودة الى لينين 10

2020/02/16 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ادخل " اب الماركسية في روسيا", جورجي بليخانوف, الماركسية في عام 1870 وما بعدها.اعتبره لينين مرشده ومعلمه.درس´لينين كتاب ماركس رأس المال وأصبح ماركسيًا في عام 1889 ، في سن 19 فقط.بالفعل في عام 1887 ، كان لينين واضحًا بشأن اتجاهه المستقبلي: تم إعدام شقيقه الأكبر ألكساندر لمحاولته اغتيال القيصر.متأثرا بوفاته وكتعزية, عزم لينين السير على خطى أخيه.كان فقط في ال 17 من عمره.عند......

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