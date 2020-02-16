الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - اليوم بدأت الثورة، مليونية نسوية!!

2020/02/16 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي نزول اليوم الملايين من النساء الثوريات في كل ساحات الثورة في العراق - التحرير و الحبوبي و الأحرار و ثورة العشرين و جميع الساحات الأخرى - انها كانت مليونية وجها لوجه الأسلام السياسي و الأحزاب الأسلامية و الرجعية و العشائرية و التقاليد الذكورية و البطرياركية و بالأخص مواجهة مقتدى الصدر و تغريداته و توجيهاته حول فصل الأناث من الذكور و كانت مليونة اخراسه و اخراس كل الذين يقللون من شأن الثورة والمرأة .......

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