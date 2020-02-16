انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الحبوبي في الناصرية

2020/02/16 | 08:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بانفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الناصرية.وقال المصدر إن “عبوة محلية الصنع كانت موضوعة امام احد المنازل […]

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