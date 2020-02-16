2020/02/16 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات “الغلاف”.وذكر جيش الاحتلال -في بيان مقتضب- أن رصد القذيفتين جاء بعد دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى بالقطاع.في حين ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا بمنطقة مفتوحة في محيط “كيسوفيم”، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال يعلن إطلاق قذيفتين من غزة باتجاه “الغلاف”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال يعلن إطلاق قذيفتين من غزة باتجاه “الغلاف”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).