السلطات الامنية تؤكد سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد

2020/02/16 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت خلية الاعلام الامني يوم الاحد بسقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان اليوم ان اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل أمس، حيث سقطت ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، مما ادى الى اضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، دون خسائر بشرية.

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