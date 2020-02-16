2020/02/16 | 09:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقالت الخلية في بيان لها ان “اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل أمس”.واضافت ان […]

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