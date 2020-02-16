2020/02/16 | 09:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن سقوط أربعة صواريخ ليلة أمس، استهدفت المنطقة الخضراء ومقراً لهيئة الحشد الشعبي في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء، ليلة أمس، فيما سقط الرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين".

وبينت أن القصف "أدى إلى إلحاق أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، دون خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف المنطقة الخضراء ومقراً للحشد في بغداد بأربعة صواريخ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف المنطقة الخضراء ومقراً للحشد في بغداد بأربعة صواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).