2020/02/16 | 09:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الاحد، عن 70 إصابة جديدة على متن السفينة السياحية الراسية في ميناء يوكوهاما.

وقال كاتو في تصريح أوردته وكالة "رويترز"، إن الاختبارات أثبتت إصابة 70 شخصا آخرين من ركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 355.

وتخضع سفينة "دايموند برنسيس" (أميرة الألماس) للحجر الصحي منذ رسوها في يوكوهاما جنوبي طوكيو يوم الثالث من شباط الجاري، بعد ثبوت إصابة رجل نزل منها في هونغ كونغ قبل إبحارها إلى اليابان.

ويبلغ العدد الإجمالي لركاب وأفراد الطاقم على السفينة 3700 شخص، وعلى متنها تم تسجل أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين.



وجرى نقل المصابين بالعدوى إلى مستشفيات داخل اليابان.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين 1665 شخصا الأحد، بعد الإعلان عن وفاة 142 مصابا، على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة انخفض لليوم الثالث على التوالي.

ووفق لجنة الصحة الوطنية، فإنه تم الإبلاغ الأحد عن 2009 حالات إصابة جديدة في أرجاء الصين، منها 1843 حالة في مقاطعة هوبي، مركز اندلاع الفيروس في كانون الاول الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يصيب 70 راكباً جدد على متن السفينة السياحية في اليابان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يصيب 70 راكباً جدد على متن السفينة السياحية في اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).