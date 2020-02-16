الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

2020/02/16 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الاعلام الأمني، الاحد (16 شباط 2020)، بياناً بشأن الصواريخ الاربعة التي استهدفت منطقة الخضراء ليل أمس السبت.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل أمس، حيث سقطت ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء".

وأضافت، أن "الصاروخ الرابع سقط في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، مما ادى الى اضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، دون خسائر بشرية".

بغداد اليوم _ صلاح الدين

اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، الاحد، العثور على كدس للاعتدة يحتوي على سبعة الغام ارضية في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكالة الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية /مديرية مك

بغداد اليوم

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، ضبط حزام ناسف شمالي نهر الفرات بالقائم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع ا

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بياناً بخصوص حادث الحريق الذي نشب في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وجاء في البيان الذي أصدرته القيادة، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "أقدمت مجموعة من وسط المتظاهرين على افتعال حر

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