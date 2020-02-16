شاهد.. سقوط صواريخ قرب السفارة الامريكية في بغداد

2020/02/16 | 09:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول عسكري أميركي إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية للتحالف الأميركي في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم دون الحديث عن خسائر بشرية أو مادية....

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