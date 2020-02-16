قصف صاروخي يستهدف

2020/02/16 | 09:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انصار كتائب حزب الله العراقية خلال تجمعها أمام السفارة الأمريكية في بغداد العام الماضي – صورة ارشيفية

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