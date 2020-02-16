العهد نيوز تحصل على صورة نادرة تجمع شخصيات عراقية بارزة عام 1932

2020/02/16 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص حصلت وكالة العهد نيوز، على صورة نادرة، تجمع شخصيات عراقية تاريخية بارزة في القرن الماضي.والصورة التاريخية فريدة تضم خريجي الاعدادية المركزية في بغداد لعام 1932، وفيها شخصيات عديدة منهم عبد الكريم قاسم – الخامس في الصف الاخير من اليمين ود.علي الوردي والفنان جواد سليم وباحث التاريخ ومترجمه د.طه […]

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