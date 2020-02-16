2020/02/16 | 09:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب بخسائر مادية.. اخماد حريق ضمن مقتربات اكاديمية الشرطة ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 09:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسبب بخسائر مادية.. اخماد حريق ضمن مقتربات اكاديمية الشرطة ببغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسبب بخسائر مادية.. اخماد حريق ضمن مقتربات اكاديمية الشرطة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).