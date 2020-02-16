2020/02/16 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_مخول مرة أخرى نجد أنفسنا أمام سيل من خلط الاوراق في السياسة العربية في اسرائيل، والتفنن في التوطئة لأفكار بات من المحرج لأصحابها تمريرها والمجاهرة بها ، مما يقتضي التحايل لتسريبها ، في ظل انزياح أحزاب مؤسسة الحكم في اسرائيل بما فيها حزب كحول لفان نحو اليمين ومجاراة اليمين الفاشي المتطرف في انفلاته العنصري المقيت ونزع الشرعية عن الجماهير العربية في اسرائيل وشيطنة كل من يمثلها وكل ما يمثل طموحاتها ، ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عصام مخول - لفّتَك وما لَفَّتَك !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عصام مخول - لفّتَك وما لَفَّتَك !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).