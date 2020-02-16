ماجدة موريس - فيلم الأوسكار الأهم من كوريا الجنوبية..الطفيليون والحل الوحيد للفقراء

2020/02/16 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجدة_موريس كيف يعيش الفقراء حين تأتيهم فرصة العمر فيحلون محل الاغنياء في قصورهم؟ وهل يدوم الحال؟ ام تنتهي الاحلام سريعا مع منافسة فقراء آخرين، وإعصار يحول بيتهم، والحي كله الي كومة مخلفات تسبح في بحيرات مياه؟ هذه القصص بما تحمله، وما تتحمله من صراعات تفوق الاحلام يطرحها الفيلم الكوري الجنوبي «طفيليات» الذي حصل علي أهم جوائز مسابقة «الاوسكار» الامريكية صباح أمس الأول وهي جوائز أفضل سيناريو أصلي «اي مكتوب للس......

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