آمال قرامي - السياسة والجدل حول اللغة

2020/02/16 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي مجالات الصراع حول السلطة متعدّدة تتمظهر في السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والدينيّ والثقافيّ، ونجد لها أثرا في المعاركالتي تُخاض تارة باسم الدفاع عن المقدّس أو الدولة أو الهوّية...وباسم التطوّر والمدنيّة والحداثة طورا آخر.ولكن قلّما انتبه التونسيون إلى الصراع الذي يُخاض منذ انطلاق مسار التحوّل الديمقراطيّ حول لغة التواصل في فضاءات مختلفة كالمجلس التأسيسيّ ومجلس الشعب، وفي وسائل الإ......

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