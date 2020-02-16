2020/02/16 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت زعيمة حزب شين فين القومي الأيرلندي ماري لو ماكدونالد إلى أن بريكست “غير المعطيات” المتعلقة بتوحيد أيرلندا، واعتبرت أنه يمكن تنظيم استفتاء حول المسألة في ظرف ثلاثة أعوام.الشين فين يدعو إلى تنظيم استفتاء حول توحيد أيرلندا أعلنت زعيمة حزب شين فين القومي الأيرلندي ماري لو ماكدونالد أن بريكست “غير المعطيات” المتعلقة بتوحيد أيرلندا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشين فين يدعو إلى تنظيم استفتاء حول توحيد أيرلندا خلال 3 أعوام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشين فين يدعو إلى تنظيم استفتاء حول توحيد أيرلندا خلال 3 أعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).