2020/02/16 | 09:22 - المصدر: سومر نيوز
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صادقون: لن نشترك بالكابينة الوزارية لحكومة “علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الكناني، الاحد، ان كتلة صادقون لن تشترك في حكومة علاوي رغم ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صادقون: لن نشترك بالكابينة الوزارية لحكومة “علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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