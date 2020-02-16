صادقون: لن نشترك بالكابينة الوزارية لحكومة “علاوي

2020/02/16 | 09:22 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الكناني، الاحد، ان كتلة صادقون لن تشترك في حكومة علاوي رغم ا...

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