2020/02/16 | 09:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مصرف الرافدين في الاجتماع التنسيقي الذي عقده البنك المركزي العراقي – فرع الموصل بحضور مسؤولين ومختصين في الشأن المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني لمناقشة خطة العمل المشتركة استعدادا لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الاجتماع تناول الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المشاركة في يوم الشمول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يشارك في اجتماع الشمول المالي وإشادة بدور بتوطين رواتب الموظفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يشارك في اجتماع الشمول المالي وإشادة بدور بتوطين رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يشارك في اجتماع الشمول المالي وإشادة بدور بتوطين رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).