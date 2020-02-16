2020/02/16 | 09:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى،امس السبت، عن انتهاء المرحلة الاولى من تطهير بساتين اكبر حوض زراعي داخل المحافظة.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله احمد في لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الجهد الهندسي لقوات الجيش وفرق مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى انتهى من تنفيذ المرحلة الاولى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء المرحلة الاولى من تطهير اكبر حوض زراعي من المتفجرات في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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