2020/02/16 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات في مصر حكما بالسجن المشدد لمدة 30 عاما على فنان مصري بتهمة تهريب الآثار.وحسب موقع “في الفن” تابعته وكالة صدى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بحبس الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي (بطرس غالي)، 30 عاما في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “الحاوية الدبلوماسية”، التي عثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حبس فنان مصري 30 عاما بتهمة تهريب الآثار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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